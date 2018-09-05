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Новости. Политика
12:02, 05 Сентября 2018

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал сохранение региональных льгот пенсионерам

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Законопроект о сохранении региональных льгот будет рассмотрен на ближайшем заседании профильного комитета 11 сентября, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

"Пенсионное обеспечение – вопрос очень чувствительный для граждан, поэтому мы просто обязаны сделать всё для того, чтобы сохранить существующие льготы", - отметил спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.

Как сообщалось ранее, депутаты Законодательного собрания Карелии от фракции "Единая Россия" внесли законодательную инициативу, которая позволит сохранить региональные льготы для жителей Карелии, независимо от того, как изменится возраст выхода на пенсию. Предложения депутатов прокомментировал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

- Мы предлагаем сохранить "северные" льготы в виде дополнительных ежемесячных выплат гражданам, у которых имеются заслуги перед республикой в государственной, хозяйственной и общественной деятельности. Сохранится и социальная поддержка работников противотуберкулезных учреждений. Если раньше этой категории граждан было дано право на льготу только с момента выхода на пенсию – в 50 лет женщинам и 55 лет мужчинам, то в условиях нового пенсионного законодательства возраст получателя этих льгот останется без изменения.
Кроме того, сохранятся ежемесячные выплаты и компенсация расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ, а также такая льгота, как бесплатное зубопротезирование. Параметры предоставления этих мер социальной поддержки не изменятся, люди по-прежнему будут получать их в 50 и 55 лет, - подчеркнул Шандалович.

Законопроект о сохранении региональных льгот будет рассмотрен на ближайшем заседании профильного комитета 11 сентября.

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Комментарии

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Американец
2018-09-05 13:15:00
ему бы рот закрыть и молчать, а он сам себя высвечивает, что предал страну и народ.
Ну сами себе кислород перекрыли, потом не рыдай кровавыми слезами, когда народ на глотку тебе наступит
Инженер Брунс
2018-09-05 12:43:25
словоблуд, никакого своего мнения, только мнение кучки элиты, гробят народ и точка
Karjalan
2018-09-05 12:40:25
Позор этой власти, они уже направляли в Москву бумагу, что согласны с изменениями в пенсионной реформе, а также указали в ней что общественность согласна, а ВВП сказал изменить и они решили кукарекнуть.
User
2018-09-05 12:19:40
Одну отмену льгот мы уже проходили! Что мешает после повышения пенсионного возраста это повторить? Язык-то без костей, а цена обещаниям болтунов - НОЛЬ!
кир
2018-09-05 12:48:40
User, беспокойный ты наш. Мечешься по стране, а уехать не можешь. Наверное языков не знаешь? Капельцы после иняза Пединститута по всей Европе живут. Даже в Америке успели детей наделать и уже развестись. Время - деньги.
Orava
2018-09-05 13:15:35
кир, когда за 30 серебрянников отчитаешься?
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