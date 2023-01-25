Спикер Заксобрания Карелии поделится с ЛНР опытом развития региона

По словам председателя Заксобрания республики Элиссана Шандаловича, Карелия может поделиться с ЛНР опытом в вопросах, которые связаны с инвестированием и развитием региона.

Законодательно собрание Карелии поделится с Народным советом ЛНР опытом развития региона и поможет в синхронизации местного законодательства с федеральным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича.

«Я думаю, в вопросах, которые связаны с инвестированием и развитием региона, мы сможем с вами поделиться, потому что, я считаю, что здесь тоже особые условия. И, соответственно, мы должны думать о быстром, качественном развитии региона и его интеграции как с точки зрения законодательства, так и вообще жизни», - сказал он на встрече со спикером парламента ЛНР Денисом Мирошниченко в Луганске.

Шандалович пригласил депутатов парламента ЛНР на заседание Парламентской ассоциации Северо-Запада России в сентябре, отметив, что такое сотрудничество поможет республике настроить внутреннее законодательство, исходя из потребностей сегодняшнего дня. Он также рассказал, что Карелия доставила в республику медицинские принадлежности, спецодежду для пожарных и литературу. По его словам, сбор помощи в регионе для жителей Донбасса ведется как по линии партии "Единая Россия", так и силами общественников и предпринимателей.