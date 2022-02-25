Спортивная общественность выступила с открытым обращением в поддержку развития «Кургана»

Организаторы крупнейших физкультурно-спортивных мероприятий Карелии, представители спортивных федераций и спортшкол представили совместные предложения по включению в проект строительства кластера на «Кургане».

В четверг, 3 марта, в Министерстве образования и спорта Карелии состоялось совещание по развитию территории «Кургана» с организаторами крупнейших физкультурно-спортивных мероприятий республики, руководителями спортивных федераций и тренерами.

С открытым обращением от лыжной спортивной общественности в адрес министерства выступил руководитель Федерации лыжных гонок республики Денис Лянгин.

«Курган — это в первую очередь спортивный объект, а не парковая, прогулочная, пикниковая или пешеходная зона. Мы выступаем за то, чтобы данный спортивный объект остался открытым и бесплатным для всех жителей и гостей города, но в то же время сохранил свой основной функционал крупнейшего спортивного объекта в Республике Карелия», — сказал Лянгин.

Министр образования и спорта Роман Голубев подчеркнул, что на прошедших заседаниях рабочей группы по вопросам строительства кластера было озвучено решение о начале строительства здания для спортсменов и тренеров на территории «Кургана» в 2022 году. Более того, в существующий проект вносятся коррективы с учетом мнения горожан.

Представители Республиканской спортивной школы олимпийского резерва вновь отметили необходимость расширения освещенной трассы до 5 км, модернизацию существующих лыжных трасс и создание условий для занятий детей. Стартовая поляна уже переполнена, а начинающим спортсменам нужна равнинная зона.

Алексей Дурягин, организатор самого крупного зимнего мероприятия в республике — Фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest, отметил важность связки «Кургана» и «Фонтанов» для проведения крупных массовых спортивных мероприятий с количеством участников более 1000 человек.

Свою поддержку модернизации инфраструктуры «Кургана» высказали и тренер Алексей Федоров, член исполнительного комитета Федерации лыжных гонок Марина Логвинец, руководитель Федерации биатлона Станислав Шуров.

Директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков рассказал о работе, которая сейчас проводится по возможным вариантам мостовых переходов для безопасного перемещения внутри спорткомплекса, а также о максимальном сохранении лесного массива. Он пригласил карельских спортсменов и организаторов принять участие в высадке более 1000 молодых деревьев на «Кургане» летом 2022 года.

По итогам встречи было решено продумать и так называемые «тропы здоровья». Руководитель Федерации спортивного ориентирования республики Андрей Сандальнев отметил, что на левом берегу реки Лососинка есть подходящий рельеф для любителей, кроме того, новую инфраструктуру для скандиходов и любителей пеших прогулок можно будет связать с Зеленой тропой. Его поддержала и директор Фонда территориального развития «Карьяла» Лиана Вагузенкова, которая активно развивает скандинавскую ходьбу в республике.

Напомним, что по инициативе главы Карелии были одобрены поправки в бюджет, согласно которым 50 млн рублей выделено на организацию «троп здоровья» в республике.

Итогом мероприятия можно считать достижение компромисса и согласия между различными спортивными федерациями, общественниками и организаторами физкультурно-спортивных мероприятий Карелии. Их предложения, поступившие в адрес министерства, будут озвучены на следующем заседании рабочей группы по строительству кластера, которое состоится в марте.