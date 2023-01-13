Спортивные соревнования на юге Карелии отменяют из-за погодных условий

Соревнования по конькобежному спорту отменили в Сортавальском районе Карелии из-за непогоды.

В связи с погодными условиями в Сортавале отменяют соревнования чемпионата и первенства Карелии по конькобежному спорту памяти Сергея Хлебникова.



Состязания были запланированы на 14 и 15 января, говорится в сообщении официального паблика районных властей. В эти же даты отменили массовые катания на коньках.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что по причине потепления вода попадает на ледяной покров Ладожского озера и внутренних водоемов, и лед теряет свою прочность.