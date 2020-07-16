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Спорткомплекс "Луми" в Петрозаводске возобновляет работу

Новости. Общество
07:15, 17 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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В администрации карельской столицы сообщили, что городская ледовая арена "Луми" готовится к возобновлению работы.

28 июля в Петрозаводске возобновит свою работу спортивный комплекс "Луми", информирует мэрия города. На ледовую площадку смогут выйти детские и взрослые хоккейные команды, юные фигуристы тренеров Спортивной школы № 6 и инструкторов арены.

Сообщается, что в "Луми" выполнены работы по обслуживанию основного технологического оборудования и инженерных систем. Проведены техобслуживание льдозаливочной машины и системы химводоподготовки, гидравлические испытания систем отопления и вентиляции. На последней также заменены воздушные фильтры.

В спорткомплексе запустили технологическое оборудование. 19 июля планируется начать заливку льда. Также в спортивном комплексе завершаются общехозяйственные работы: произведен ремонт крыльца главного входа, заменен участок трубопроводов горячей воды вдоль раздевалок ледовой арены.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, дата первого в новом сезоне массового катания станет известна чуть позже. Во время него на льду традиционно будут находиться инструктор и врач.

В "Луми" продолжат работать пункты проката и заточки коньков. Тарифы на услуги спорткомплекса не изменились, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее Парфенчиков разрешил открыться кинотеатрам в Карелии.

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