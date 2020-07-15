Парфенчиков разрешил открыться кинотеатрам в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о дальнейшем снятии ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, с 16 июля в республике возобновляют работу кинотеатры. Соответствующее распоряжение руководитель региона подписал накануне.

Как отметил Парфенчиков, работа кинотеатров разрешается при условии строгого соблюдения рекомендаций, специально разработанных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Они были утверждены руководителем Роспотребнадзора, главным государственным санитарным врачом России.



Еще один пункт распоряжения касается посещения природного парка "Валаамский архипелаг". С 16 июля и до отмены режима повышенной готовности посещение парка разрешается в составе организованных туристских и паломнических групп.