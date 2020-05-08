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Спортшколы Петрозаводска закупили оборудование на 400 тысяч рублей

Новости. Общество
18:20, 08 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Новый инвентарь появился в трех спортивных школах столицы Карелии.

По сообщению администрации города, в спортшколу Олимпийского резерва № 3 закупили ядра для толкания (в том числе для тренировок в помещении), соревновательный молот для метания, сигнальный пистолет, разные виды грифов и другое оборудование. Спортивная школа № 6 приобрела спортивную форму, роликовые коньки и элементы защиты, а спортшкола № 7 – футбольные мячи. Последняя в ближайшее время обзаведется воротами, сетками, кронштейнами и противовесами.

Всего на данный момент школы приобрели инвентарь на сумму около 400 тысяч рублей. Необходимые приобретения иуниципальные учреждения сделали в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

Напомним, в этом году дополнительные средства из республиканского бюджета получат все спортивные школы, перешедшие на программу спортивной подготовки: спортшколы Петрозаводска – 18 млн рублей, а Лоухская ДЮСШ, СШ № 1 Медвежьегорского района, СШОР им. Шелгачева в Кондопоге и СШ Сортавальского района – по 3 млн рублей.

 

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