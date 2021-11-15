Спортсмен из Карелии вошел в десятку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону

Биатлонист Дмитрий Пересецкий успешно выступил на Всероссийских соревнованиях по биатлону.

С 19 по 25 декабря в Уфе проходили Всероссийские соревнования по биатлону «Приз памяти П. Ямалеева» — отборочное соревнование на Первенство мира и Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Дмитрий Пересецкий занял в гонке на 12,5 км. 13 место, а в спринте стал седьмым. Об этом информирует Центр спортивной подготовки со ссылкой на Федерацию биатлона Республики Карелия.

На состязаниях боролись 120 юношей и 84 девушки из всех регионов России.