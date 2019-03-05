Спортсменка из Карелии выступит на Чемпионате Европы по спортивной борьбе

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Спортсменка из Лахденпохьи Алина Фалькова завоевала "серебро" и "бронзу" на Чемпионате России по спортивной борьбе, сообщили в Минспорта Карелии.
В минувшие выходные в Крыму состоялся Чемпионат России по спортивной борьбе. На соревнованиях успешно выступила воспитанница спортивного клуба "Витязь" (Лахденпохья), член сборной команды Карелии, Алина Фалькова.
Алина завоевала "серебро" в дисциплине "грэпплинг-ги" и "бронзу" в "грэпплинге" в весовой категории свыше 71 кг. Этот результат позволил ей войти в состав сборной России для участия в Чемпионате Европы, который состоится 4-7 апреля в Румынии.
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