Спортсменка из Карелии выступит на Чемпионате Европы по спортивной борьбе

Спортсменка из Лахденпохьи Алина Фалькова завоевала "серебро" и "бронзу" на Чемпионате России по спортивной борьбе, сообщили в Минспорта Карелии.

В минувшие выходные в Крыму состоялся Чемпионат России по спортивной борьбе. На соревнованиях успешно выступила воспитанница спортивного клуба "Витязь" (Лахденпохья), член сборной команды Карелии, Алина Фалькова.



Сайт правительства Карелии

Алина завоевала "серебро" в дисциплине "грэпплинг-ги" и "бронзу" в "грэпплинге" в весовой категории свыше 71 кг. Этот результат позволил ей войти в состав сборной России для участия в Чемпионате Европы, который состоится 4-7 апреля в Румынии.