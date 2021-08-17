Спортсменка из Петрозаводска стала лучшим бомбардиром кубка по пляжному футболу

Воспитанница спортивной школы № 7 Петрозаводска Анна Чернякова стала лучшим бомбардиром Межконтинентального кубка по пляжному футболу.

В Москве завершился первый Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. В составе сборной России в турнире выступили карельские спортсменки: воспитанница СШ-7 Петрозаводска Анна Чернякова и сегежанка Виктория Силина. По итогам турнира команда заняла третье место в турнирной таблице, набрав пять очков. Анна Чернякова стала лучшим бомбардиром кубка. Девушка забила четыре мяча в ворота соперников. Об этом сообщает пресс-центр петрозаводской мэрии.

Лучшим голкипером также признали россиянку Анну Акылбаеву.

В первом туре сборная в дополнительное время обыграла команду США со счетом 2:1, во втором уступила сборной Испании (3:4). Матч против сборной Бразилии завершился со счетом 4:1 в пользу России. Первое и второе места заняли Бразилия и Испания, команда США стала четвертой.

Ранее власти Карелии ответили юным футболистам на жалобу о равнодушии чиновников.