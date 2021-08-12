Власти Карелии ответили юным футболистам на жалобу о равнодушии чиновников

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о решении проблемы воспитанников петрозаводской спортшколы №7, которые рискуют покинуть турнир Юношеской футбольной лиги из-за запретов полиции.

Роман Голубев заявил, что юные футболисты из Петрозаводска смогут принять участие в турнире ЮФЛ, поскольку чиновникам удалось перенести игру из Петрозаводска в Великий Новгород. Об этом Голубев сообщил в соцсети.

«В настоящее время нам удалось достичь договоренности с РФС и Федерацией футбола Республики Карелия. Матч перенесен на 21 августа в Великий Новгород. Участие в соревнованиях для наших спортсменов будет бесплатным», — заявил он.

Напомним, ранее петрозаводские футболисты заявили, что участие их команды в турнире Юношеской футбольной лиги оказалось под угрозой срыва. 22 и 29 августа спортсмены должны принять на своем поле, на стадионе «Спартак», команды из Великого Новгорода и Пскова. Однако разрешения на проведения матчей у петрозаводской спортшколы нет из-за ограничений со стороны МВД. Стадион «Спартак» не соответствует требованиям безопасности проведения соревнований.

Роман Голубев признал, что претензии от полиции существуют, а стадион «Спартак» нуждается в реконструкции.

«На сегодняшний день организация матчей в Петрозаводске — безусловно сложный вопрос. 3 июля по итогам проведения очередного матча Первенства Северо-Западной юношеской футбольной лиги УМВД по г. Петрозаводску был составлен протокол об административном правонарушении в части неисполнения требований утвержденного Плана безопасности и требований Постановления Правительства РФ N 353 „Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований“. Федерация футбола допустила ряд организационных ошибок, и они будут учтены. В ближайшее время планируется выделение финансовых средств на устранение ключевых замечаний по стадиону от правоохранительных органов. Мы не должны и не можем игнорировать обеспечение безопасности во время игр, а стадион „Спартак“ объективно не соответствует современным требованиям», — заявил министр.

Голубев сообщил, что начались работы по подготовке проектно-сметной документации для реконструкции стадиона «Спартак».