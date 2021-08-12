Юные футболисты Петрозаводска могут лишиться возможности выступать в ЮФЛ из-за равнодушия чиновников (ВИДЕО)

Участие воспитанников спортивной школы №7 столицы Карелии в турнире Юношеской футбольной лиги оказалось под угрозой срыва.

Команда спортшколы №7, занявшая второе место по результатам первого круга соревнований Северо-Запада ЮФЛ, может покинуть турнир. Если 22 и 29 августа в Петрозаводске юные футболисты не примут на своем поле на стадионе «Спартак» команды из Великого Новгорода и Пскова, то они выйдут из игры и останутся без помощи РФС. Разрешения на проведения матчей у спортшколы до сих пор нет. Причина – пресловутый приказ МВД с требованиями о безопасности проведения соревнований. Стадион «Спартак» не соответствует этим требованиям.

«Позиция МВД разрешающая, но штрафующая, - сказал тренер спортивной школы №7 Александр Смирнов. - Мы ведем работу, но везде встречаем равнодушие, никто нам не помогает. Если не проведем матчи 22 августа и 29 августа, покинем турнир, потеряем контакт с РФС, который нам сейчас очень помогает. Порядка 30 млн рублей Союз выделяет на создание футбольного центра в Карелии.

Что нам делать? Толи готовиться к турниру, толи махнуть рукой?! Надеемся на поддержку органов власти».

О проблеме, которая может поставить точку в карьере успешно выступающих юных футболистов из Карелии на всероссийском турнире, спортсмены, тренер и родители рассказали в видеоролике. Его прислали в редакцию «Столицы на Онего».

«Уважаемые взрослые, примите правильное решение и дайте нам возможность продолжать участвовать в ЮФЛ», - говорят юные футболисты.