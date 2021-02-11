Спортсменки из Карелии взяли "серебро" на чемпионате и первенстве России спортивному ориентированию

Сразу две карельские ориентировщицы стали призерами на престижных всероссийских соревнованиях в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанка, мастер спорта России Александра Русакова завоевала серебряную медаль в лыжной гонке на дистанции 7700 м (маркированная трасса) на чемпионате и первенстве страны в Нижегородской области.

Как пишут в паблике "Республика Карелия", на первенстве по спортивному ориентированию отлично выступила и Валерия Мокринская — девушка также взяла "серебро". Еще одна карельская спортсменка, Елизавета Круць, заняла 4 место.

Ранее гимнасты из Карелии стали лучшими на Чемпионате СЗФО.