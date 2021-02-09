Гимнасты из Карелии стали лучшими на Чемпионате СЗФО

Карельские спортсмены одержали победу на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике.

Сборная команда Карелии по спортивной гимнастике отличилась в Великом Новгороде, где проходит Чемпионат Северо-Западного федерального округа. Карельские спортсмены завоевали золото в командном многоборье среди мужчин. В составе карельской сборной - Владимир Шишкин, Виктор Калюжин, Арсений Марков, Вячеслав Костенко, Игнат Горобец и Лопухин Никита.

В четверг, 11 февраля, нашим спортсменам предстоит борьба за медали в личном многоборье. 12 февраля состоятся финалы в отдельных видах, сообщили в Минспорта Карелии.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Карелии отправится на Чемпионат мира по лыжным гонкам.