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Гимнасты из Карелии стали лучшими на Чемпионате СЗФО

Новости. Спорт
18:00, 10 Февраля 2021
фото: Минспорта Карелии
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Карельские спортсмены одержали победу на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике.

Сборная команда Карелии по спортивной гимнастике отличилась в Великом Новгороде, где проходит Чемпионат Северо-Западного федерального округа. Карельские спортсмены завоевали золото в командном многоборье среди мужчин. В составе карельской сборной - Владимир Шишкин, Виктор Калюжин, Арсений Марков, Вячеслав Костенко, Игнат Горобец и Лопухин Никита.

В четверг, 11 февраля, нашим спортсменам предстоит борьба за медали в личном многоборье. 12 февраля состоятся финалы в отдельных видах, сообщили в Минспорта Карелии.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Карелии отправится на Чемпионат мира по лыжным гонкам.

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