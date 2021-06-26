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Спортсменки из Петрозаводска вышли в финал Первенства России по пляжному волейболу

Новости. Спорт
10:08, 27 Июня 2021
фото: Федерация волейбола Великого Новгорода

Петрозаводские спортсменки Арина Назарова и Диана Ряттель примут участие в Первенстве России по пляжному волейболу.

Это право они завоевали благодаря победе на первенстве Северо-Запада. 

Результаты опубликованы на официальной странице Федерации волейбола Великого Новгорода, где проходили состязания.

Карельские спортсменки заняли первое место в соревнованиях среди участниц  2005–2006 годов рождения.

Среди юношей 2003–2004 годов рождения спортсмены из Карелии Еегор Власков и Савелий Писарев завоевали третье место.

 

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Комментарии

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