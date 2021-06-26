Спортсменки из Петрозаводска вышли в финал Первенства России по пляжному волейболу

Петрозаводские спортсменки Арина Назарова и Диана Ряттель примут участие в Первенстве России по пляжному волейболу.
Это право они завоевали благодаря победе на первенстве Северо-Запада.
Результаты опубликованы на официальной странице Федерации волейбола Великого Новгорода, где проходили состязания.
Карельские спортсменки заняли первое место в соревнованиях среди участниц 2005–2006 годов рождения.
Среди юношей 2003–2004 годов рождения спортсмены из Карелии Еегор Власков и Савелий Писарев завоевали третье место.
Комментарии