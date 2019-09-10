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Новости. Общество
18:20, 10 Сентября 2019

Спортсменов, тренеров и жителей Карелии приглашают на встречу с министром спорта республики

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Министр спорта Карелии Алексей Ермашов проведет встречу в ПетрГУ, сообщили в карельском Минспорте.

В четверг, 12 сентября, состоится встреча министра спорта Карелии Алексея Ермашова со спортивной общественностью республики. Тема мероприятия – перспективы появления новой спортивной инфраструктуры и развитие физической культуры и спорта в Карелии.

Приглашаем спортсменов, тренеров и жителей Карелии принять участие во встрече. Вы сможете лично задать вопрос министру и получить ответ.

Мероприятие состоится 12 сентября с 17.00 до 18.30 в корпусе Петрозаводского государственного университета (аудитория №226) по адресу: ул. Пушкинская, 17.

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