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Юная ориентировщица из Карелии победила в многодневной гонке на Всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
18:00, 22 Декабря 2021

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Карельские ориентировщики показали высокие результаты на соревнованиях в Челябинской области.

Как рассказали в Минспорта Карелии, в городе Златоуст Челябинской области завершились Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.

Последней дисциплиной была «многодневная гонка», победитель в которой определялся по сумме двух соревновательных дней.

Лучший результат среди наших спортсменов показала Валерия Мокринская, завоевав золото в возрастной категории до 15 лет.

В десятку сильнейших в своих возрастных категориях по сумме двух гонок вошли Денис Потапов — 5 место, Сергей Зубов — 5 место, Семён Андреев — 7 место.

По итогам Кубка России Александра Русакова заняла 6 место.

Соревнования продолжаться с 22 по 25 декабря. Взрослые спортсмены будут разыгрывать медали Чемпионата России, а юноши и девушки будут бороться за победу в рамках всероссийских соревнований.

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Комментарии

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кир
2021-12-22 18:30:56
Поздравление. Это наш золотой резерв и гроза оккупантам, если дернутся. :)
Гость
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