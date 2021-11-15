Юная ориентировщица из Карелии победила в многодневной гонке на Всероссийских соревнованиях

Карельские ориентировщики показали высокие результаты на соревнованиях в Челябинской области.
Как рассказали в Минспорта Карелии, в городе Златоуст Челябинской области завершились Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах.
Последней дисциплиной была «многодневная гонка», победитель в которой определялся по сумме двух соревновательных дней.
Лучший результат среди наших спортсменов показала Валерия Мокринская, завоевав золото в возрастной категории до 15 лет.
В десятку сильнейших в своих возрастных категориях по сумме двух гонок вошли Денис Потапов — 5 место, Сергей Зубов — 5 место, Семён Андреев — 7 место.
По итогам Кубка России Александра Русакова заняла 6 место.
Соревнования продолжаться с 22 по 25 декабря. Взрослые спортсмены будут разыгрывать медали Чемпионата России, а юноши и девушки будут бороться за победу в рамках всероссийских соревнований.
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