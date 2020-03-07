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"Справедливая Россия" не признала итоги выборов в городской совет Сортавалы

Новости. Политика
10:00, 08 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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Партия власти возьмет городской совет Сортавалы под полный контроль.

Такого количества жалоб кандидатов в депутаты и наблюдателей на муниципальных выборах в Карелии не было уже давно – территориальной избирательной комиссии Сортавалы пришлось даже перенести подведение итогов голосования, чтобы ответить на все поступившие обращения, но на новую расстановку политических сил в городском совете это вряд ли повлияет. Предварительные данные с избирательных участков свидетельствуют о сокрушительном поражении кандидатов от "Справедливой России", которые на этих выборах считались главными соперниками партии власти. В новый состав горсовета Сортавалы не прошел ни один выдвиженец "справедливороссов". Причем, почти повсеместно разрыв между результатами кандидатов от "Единой России" и их соперниками составляет десятки голосов.

Как пояснил "Столице на Онего" председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Ройне Изюмов, все 14 партийных кандидатов в депутаты горсовета направили в территориальную избирательную комиссию жалобы на выявленные ими нарушения, но эти жалобы были отклонены фактически без объяснения причин. 

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-08 11:12:43
Дружными партийными рядами в народное хозяйство шагом марш .
Zim
2020-03-08 11:12:27
Кто все может? Чьи друзья активно осваивают Сортавалу и весь район? Бодался теленок с дубом? Вам что не нравится, что федеральные СМИ стали рекламировать город и район? Думаете все просто так?
Ринат
2020-03-08 10:47:22
А коммунистам ( Ульянов ) всё пофиг , деньги с бюджета прожирают и так .
Гость
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