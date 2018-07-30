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Новости. Политика
11:07, 30 Июля 2018

"Справедливая Россия" выдвинула кандидата в депутаты Петросовета

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Партия "Справедливая Россия" в Республике Карелия выдвинула кандидата для участия в дополнительных выборах в городской совет Петрозаводска.

Согласно информации ЦИК Карелии, выдвинутым кандидатом является 23-летний временно неработающий Максим Трувалев.

Таким образом, число претендентов на мандат депутата Петросовета по 4-му округу увеличилось до шести человек.

Ранее стало известно, что в выборах собираются участвовать самовыдвиженка Ольга Мацкевич, кандидат от "Единой России" Оксана Политова, кандидат от КПРФ Леонид Ботнарь, кандидат от ЛДПР Алексей Пешков и кандидат от партии Социальной защиты Алексей Таранов.

Довыборы потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района. Освободивший округ находится на Древлянке и Перевалке.

Выборы пройдут 9 сентября.

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Комментарии

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ОЛЕг
2018-07-30 14:48:18
Правильно! Молодых и активных надо,а не этих служанок старых. Удачи, Максим!
однозначно
2018-07-30 11:18:09
Временно не работающих молодых оболтусов раньше называли тунеядцами.
Справедливорос
2018-07-30 11:12:22
Что же такого старого безработного стали выдвигать ? Помоложе то лет на 5-10 не найди было в центре занятости . ?
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