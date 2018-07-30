"Справедливая Россия" выдвинула кандидата в депутаты Петросовета

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Партия "Справедливая Россия" в Республике Карелия выдвинула кандидата для участия в дополнительных выборах в городской совет Петрозаводска.
Согласно информации ЦИК Карелии, выдвинутым кандидатом является 23-летний временно неработающий Максим Трувалев.
Таким образом, число претендентов на мандат депутата Петросовета по 4-му округу увеличилось до шести человек.
Ранее стало известно, что в выборах собираются участвовать самовыдвиженка Ольга Мацкевич, кандидат от "Единой России" Оксана Политова, кандидат от КПРФ Леонид Ботнарь, кандидат от ЛДПР Алексей Пешков и кандидат от партии Социальной защиты Алексей Таранов.
Довыборы потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района. Освободивший округ находится на Древлянке и Перевалке.
Выборы пройдут 9 сентября.
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