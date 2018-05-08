Спустя 10 лет "Петрозаводскмаш" запустил производство оборудования для буммашин

Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" – "Петрозаводскмаш" - после 10-летнего перерыва возобновил производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности.

Предприятие завершило выполнение первого контракта с финской компанией "Valmet" по изготовлению валов для бумагоделательной машины. В рамках контракта были выполнены производство литых заготовок, механическая обработка и сборка.

Валы из Петрозаводска отправляют в сборе. Финская сторона производит окончательную чистовую обработку и финишную балансировку.

Какие планы на будущее у "Петрозаводскмаша", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".