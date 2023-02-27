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Средний чек на продукты в несетевой рознице за год вырос на 20% из-за подорожания помидоров и сидра

Новости. Экономика
20:30, 28 Февраля 2023
фото: © Shutterstock

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Исследование показало рост цен на продукты в несетевой рознице в России.

Средний чек на покупку продуктов в России в магазинах несетевой розницы с января 2022 года по январь 2023 года вырос в среднем на 20%, в основном за счет подорожавших помидоров и сидра, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса «Контур.Маркет».

«Аналитики системы, проанализировав данные 30 тысяч торговых точек магазинов малой и средней продуктовой розницы по всей территории РФ и сравнив продажи за январь 2022 года и январь 2023 года, определили, что средний чек вырос на 20% и составляет 600 рублей», — говорится в исследовании.

В сервисе пояснили, что драйверами роста выступила цена на мясо, которая прибавила 15%, на сахар — на 11% и на помидоры — 20% роста.

В целом в категории продуктов питания количество чеков снизилось на 4%. При этом оборот категории вырос на 6%. «На основании этих данных можно сделать вывод, что стали покупать меньше продуктов, но по более высокой цене», — добавили аналитики.

В категории алкогольных напитков драйверами роста цен стали сидр, который подорожал на 35%, и пиво, цена которого подросла на 5%.

По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в январе 2023 года составила 10,16% в годовом выражении.

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