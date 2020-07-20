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Средняя зарплата в Карелии превысила 47 тыс. рублей: данные по всем отраслям

Новости. Общество
09:58, 21 Июля 2020
фото: pixabay
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Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Карелии достигла 47312 рублей.

Это следует из данных Карелиястата о средних размерах зарплаты в различных отраслях экономики за май 2020 года.

Больше всего выросла средняя зарплата в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - она увеличилась на 25,4% и достигла 46141 рубля.

Также в тройку лидеров вошли здравоохранение и социальные услуги (рост на 16,4% до 51833 рублей), и образование (рост на 15% до 50988 рублей).

Как выросли зарплаты в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-07-21 11:04:12
Пропагандисты мещанского счастья, такие как, например, Бондарчук. всегда будут переобуваться на лету.
Клим
2020-07-21 10:33:50
Идиоты . На производстве когда последний раз были ? К чему это вранье , если модальная зарплата работников 20-22 тыс . руб.
Вася
2020-07-21 11:12:00
Клим, В стаде должны быть сторожевые собаки, которые подчиняются пастуху
Вася
2020-07-21 11:09:16
Клим, «А чё такова?»
Игорь
2020-07-21 10:23:52
Зарплаты явно не простых смертных.
Вася
2020-07-21 11:00:09
Игорь, Если копнуть глубже, то можно увидеть простую незамысловатую идею "Вам простым! Вам не надо свободы! Свобода для таких как вы опасна. Поэтому необходимо вами управлять и всячески ограничивать ваши действия для ВАШЕГО же блага".
Вася
2020-07-21 10:53:40
Игорь, Простые,это те которые на выборы ходят?
Mikko Merimies
2020-07-21 10:20:51
Употреблять прилагательное "средний", когда речь идёт о мизерных зарплатах(и тем более пенсиях) - некорректно.
Leopol'd
2020-07-21 10:08:44
70% сотрудников указанных отраслей имеют зарплаты до 30т.р.
Как надо было раздуть вознаграждение руководства, чтобы получить такие результаты?
Ткачев
2020-07-21 10:34:09
Leopol'd, По аналогии с ковидом, 70% - бессимптомные. ))))
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