Средняя зарплата в Карелии превысила 47 тыс. рублей: данные по всем отраслям

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Карелии достигла 47312 рублей.

Это следует из данных Карелиястата о средних размерах зарплаты в различных отраслях экономики за май 2020 года.

Больше всего выросла средняя зарплата в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - она увеличилась на 25,4% и достигла 46141 рубля.

Также в тройку лидеров вошли здравоохранение и социальные услуги (рост на 16,4% до 51833 рублей), и образование (рост на 15% до 50988 рублей).

Как выросли зарплаты в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".