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Средство для ухода за волосами пронесла мимо кассы пенсионерка в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:40, 17 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девочка-подросток и пенсионерка обворовали в Петрозаводске один и тот же гипермаркет, сообщили на сайте Росгвардии.

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны утром 16 мая поступило сообщение о сработке тревожной сигнализации в городском гипермаркете. На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что к попытке кражи товара оказалась причастна несовершеннолетняя девушка.

Несколькими часами позже группа задержания вновь прибыла в это же торговое заведение — задержанная, 59-летняя петрозаводчанка, пронесла мимо кассы средство для ухода за волосами и продукты питания. Нарушительниц доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Еще одна попытка кражи была зарегистрирована в воскресенье в Кеми. Сотрудники сетевого магазина сообщили представителям вневедомственной охраны, что неизвестный попытался пронести мимо кассы алкоголь. Злоумышленник был задержан и передан участковому.

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Комментарии

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