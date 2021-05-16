Средство для ухода за волосами пронесла мимо кассы пенсионерка в Петрозаводске

Девочка-подросток и пенсионерка обворовали в Петрозаводске один и тот же гипермаркет, сообщили на сайте Росгвардии.

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны утром 16 мая поступило сообщение о сработке тревожной сигнализации в городском гипермаркете. На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что к попытке кражи товара оказалась причастна несовершеннолетняя девушка.

Несколькими часами позже группа задержания вновь прибыла в это же торговое заведение — задержанная, 59-летняя петрозаводчанка, пронесла мимо кассы средство для ухода за волосами и продукты питания. Нарушительниц доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Еще одна попытка кражи была зарегистрирована в воскресенье в Кеми. Сотрудники сетевого магазина сообщили представителям вневедомственной охраны, что неизвестный попытался пронести мимо кассы алкоголь. Злоумышленник был задержан и передан участковому.