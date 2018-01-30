СРОЧНО: Бизнесмены Цмугуновы должны будут выплатить компенсацию борцам с "Невским пассажем"

Городской суд Петрозаводска постановил взыскать с обоих бизнесменов Цмугуновых, которые до сих пор не снесли коммерческую пристройку, компенсацию морального вреда в пользу двоих борцов с "Невским пассажем".

Напомним, жильцы дома №30 по проспекту Невского предъявили иски к бизнесменам Цмугуновым, Минфину РФ в лице управления Федерального казначейства РК, УФССП России по Карелии и ФССП России. Они потребовали взыскать компенсацию морального вреда за длительное неисполнение решения суда о сносе пристройки. Истцами выступали: Николай и Ольга Бакиновы (требовали 1 млн рублей), а также Михаил Гошкиев (500 тысяч рублей). Кроме того, к участию в деле в качестве третьего лица, заявившего самостоятельные требования, была привлечена Ольга Исаева. Она требовала с ответчиков в общей сложности 400 тысяч рублей.

Ни один из ответчиков с предъявленными требованиями не согласился.

Во вторник судья Елена Ващенко постановила удовлетворить иски Гошкиева и Исаевой частично. Согласно решению суда, братья Цмугуновы должны будут заплатить Гошкиеву 15 тысяч рублей каждый (всего 30 тысяч рублей). Такие же суммы взысканы судом с Цмугуновых в пользу Исаевой.

В удовлетворении требований к приставам и Минфину истцам отказано.

Что касается иска Николая и Ольги Бакиновых, то им в удовлетворении требований отказано полностью.

Стороны могут обжаловать решение суда в течение месяца.

Ранее стало известно, что Николаю Бакинову стало плохо в зале суда, ему вызвали ''скорую''. Как стало известно ''Столице на Онего'', сейчас Бакинов находится в кардиологическом отделении больницы.

Решение о демонтаже "Невского пассажа" вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня пристройка продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома трижды устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.