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Новости. Общество
17:48, 30 Января 2018

СРОЧНО: Бизнесмены Цмугуновы должны будут выплатить компенсацию борцам с "Невским пассажем"

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Городской суд Петрозаводска постановил взыскать с обоих бизнесменов Цмугуновых, которые до сих пор не снесли коммерческую пристройку, компенсацию морального вреда в пользу двоих борцов с "Невским пассажем".

Напомним, жильцы дома №30 по проспекту Невского предъявили иски к бизнесменам Цмугуновым, Минфину РФ в лице управления Федерального казначейства РК, УФССП России по Карелии и ФССП России. Они потребовали взыскать компенсацию морального вреда за длительное неисполнение решения суда о сносе пристройки. Истцами выступали: Николай и Ольга Бакиновы (требовали 1 млн рублей), а также Михаил Гошкиев (500 тысяч рублей). Кроме того, к участию в деле в качестве третьего лица, заявившего самостоятельные требования, была привлечена Ольга Исаева. Она требовала с ответчиков в общей сложности 400 тысяч рублей.

Ни один из ответчиков с предъявленными требованиями не согласился. 

Во вторник судья Елена Ващенко постановила удовлетворить иски Гошкиева и Исаевой частично. Согласно решению суда, братья Цмугуновы должны будут заплатить Гошкиеву 15 тысяч рублей каждый (всего 30 тысяч рублей). Такие же суммы взысканы судом с Цмугуновых в пользу Исаевой.

В удовлетворении требований к приставам и Минфину истцам отказано.

Что касается иска Николая и Ольги Бакиновых, то им в удовлетворении требований отказано полностью.

Стороны могут обжаловать решение суда в течение месяца.

Ранее стало известно, что Николаю Бакинову стало плохо в зале суда, ему вызвали ''скорую''. Как стало известно ''Столице на Онего'', сейчас Бакинов находится в кардиологическом отделении больницы.

Решение о демонтаже "Невского пассажа" вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня пристройка продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома трижды устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-01-30 18:29:31
Получили бесплатные квартиры при советской власти, а рамы пластиковые сами вставили, теперь воют на все голоса. Склочные они люди, миллион им подавай. Рядом кафедральный собор есть, туда прямо двигать надо и отмаливать свои грехи.
Неравнодушный
2018-01-30 18:16:13
Всех достал этот шедевр архитектуры, родился бы он уже обратно!
Беня
2018-01-30 18:04:57
Мало. Вот если бы по 30 тыс. американских зеленых или синих эуропейских рублей, то еще куда бы ни шло. Понятно же почему, братья-то люди безденежные, всю жись "день простоять, да ночь продержаться" до зряплаты. Да шо ж с них взять? :)
Гость
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