СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу

Известный политик и предприниматель Карелии Девлет Алиханов 5 августа был выпущен из колонии в связи с истечением срока отбывания наказания.

Известный политик и предприниматель Девлет Алиханов в понедельник, 5 августа был выпущен на свободу из колонии в Сегеже в связи с истечением срока отбывания наказания (после пересчета срока, отбытого им в СИЗО, как день за полтора в связи с принятием нового закона). Он провел за решеткой в общей сложности четыре с половиной года.

Напомним, в декабре 2018 года Президиум Верховного суда России оправдал его, однако затем отменил собственное решение, сославшись на процессуальные нарушения.