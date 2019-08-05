СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу

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Известный политик и предприниматель Карелии Девлет Алиханов 5 августа был выпущен из колонии в связи с истечением срока отбывания наказания.
Известный политик и предприниматель Девлет Алиханов в понедельник, 5 августа был выпущен на свободу из колонии в Сегеже в связи с истечением срока отбывания наказания (после пересчета срока, отбытого им в СИЗО, как день за полтора в связи с принятием нового закона). Он провел за решеткой в общей сложности четыре с половиной года.
Напомним, в декабре 2018 года Президиум Верховного суда России оправдал его, однако затем отменил собственное решение, сославшись на процессуальные нарушения.
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