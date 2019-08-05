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Новости. Общество
20:49, 05 Августа 2019
фото: Столица на Онего

СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу

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Известный политик и предприниматель Карелии Девлет Алиханов 5 августа был выпущен из колонии в связи с истечением срока отбывания наказания.

Известный политик и предприниматель Девлет Алиханов в понедельник, 5 августа был выпущен на свободу из колонии в Сегеже в связи с истечением срока отбывания наказания (после пересчета срока, отбытого им в СИЗО, как день за полтора в связи с принятием нового закона). Он провел за решеткой в общей сложности четыре с половиной года.

Напомним, в декабре 2018 года Президиум Верховного суда России оправдал его, однако затем отменил собственное решение, сославшись на процессуальные нарушения.

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Комментарии

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Копатыч
2019-08-05 22:51:49
"Вор должен сидеть в тюрьме" .тов. Г. Жиглов.
Вася
2019-08-05 22:16:53
Парфенчиков его встречал с Пивненко?
однозначно
2019-08-05 22:08:01
Либерастнутые леопольды любого уголовника оправдать готовы, лишь бы против.
Мизантроп
2019-08-05 22:39:46
однозначно, Так же, как либералы, христиане любят защищать всякое отребье. Первые прикрываются правами человека, вторые тем, что один грешник им ста праведников дороже. Вот поэтому Ники Кровавый сегодня страстотерпец, а Ксения Годунова, которая мученицу заслужила, за то, что ее прямо в монастыре изнасиловала толпа пьяных казаков, - почти забыта.
Владимир
2019-08-05 21:56:36
Поправился
Leopol'd
2019-08-05 21:39:58
Отсидел "от звонка до звонка", за отсутствие преступления! Тут он даже Ходорковского переплюнул. Того выселили, он быстро эмигрировал. А Алиханов не внял советам выпускающих. Те его обратно сунули, на всякий случай.
Чего теперь будут делать? Срочно искать новое дело?
кир
2019-08-05 21:19:18
А нам не срочно.
Мизантроп
2019-08-05 21:15:46
Древлянку в порядок привели, к встрече готовились.
однозначно
2019-08-05 21:07:53
В чем срочность ? Вышел и вышел. На свободу с чистой совестью.
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