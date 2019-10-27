СРОЧНО: Горит здание школы в поселке Карелии

фото: школа в Луусалми, фото из группы https://vk.com/luusalmi

В соцсетях сообщают, что в здании школы в поселке Луусалми Калевальского района произошел пожар.

В группе школы поселка Луусалми сегодня в 16.45 появилось сообщение: "Прискорбная весть. В Луусалми горит наша школа...".

В региональном Управлении МЧС подтвердили эту информацию, сообщив, что ближайшее подразделение пожарной службы находится в 90 км от школы.

На месте пожара уже работают спасатели из 6 отряда пожарно-спасательного подразделения Костомукши. К месту пожара выехали пожарные из Борового и Калевалы.

Как сообщается на сайте МЧС Карелии, к ликвидации пожара в здании по адресу: Калевальский район, п. Луусалми, ул. Советская, д. 2 привлечены пожарно-спасательные подразделения Калевальского района, Костомукшского ГО, добровольной пожарной команды п. Луусалми (12 человек, 4 единицы техники).

Как сообщается в группе школы в соцсети, "обрушилась крыша спортивного зала, горит крыло начальной школы и детского садика. Мебель и утварь с детсада вынесли. Станки с мастерской успели вынести".