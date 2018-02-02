На трассе в Карелии снегопад осложнил движение

В Медвежьегорском районе из-за снегопада нулевая видимость, сотрудники ГИБДД включают "мигалки", чтобы ориентировать водителей на сложных участках дороги, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

К сведению водителей, на территории Медвежьегорского района наблюдается сильный снегопад, который неблагоприятно сказывается на дорожных условиях.

Местами видимость на дорогах не превышает 5—10 метров, образуется накатанная колейность, снежные заносы. Экипажи ДПС патрулируют особо опасные участки федеральной дороги "Кола" с применением световых приборов ("мигалок"), чтобы в условиях недостаточной видимости водители могли ориентироваться на них. На дороге работают автомашины дорожных служб.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей, движущихся в направлении Медвежьегорска, быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения, не выполнять резких маневров, не допускать элементов агрессивного вождения.

В целях безопасности водителям не следует останавливать автомобиль на проезжей части или обочине, по возможности, лучше расположиться на оборудованных парковках.