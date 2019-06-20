СРОЧНО: Парфенчиков просит отпустить из-под стражи арестованную Ираиду Шалак

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился в МВД с просьбой изменить меру пресечения для председателя сельскохозяйственного кооператива Ираиды Шалак, арестованной по обвинению в мошенничестве.

"Для нашей республики чрезвычайно важно развитие фермерских и крестьянских хозяйств и кооперативов. Поэтому сегодня направил в МВД по Республике Карелия письмо с просьбой рассмотреть возможность обращения в суд об изменении меры пресечения Ираиде Вяйновне Шалак, заключенной под стражу в ходе следствия по уголовным делам. В случае невозможности изменения меры пресечения предложил принять меры согласно статье 160 УПК РФ, которые позволят продолжить деятельность сельскохозяйственной организации, обеспечить сбор урожая и выплату заработной платы работникам", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

Парфенчиков отдельно указывает, что считает применение в отношении предпринимателя мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, позволит сохранить фермерское хозяйство.

"Эта позиция была четко обозначена президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ходе сегодняшней "Прямой линии", - заявил глава региона.

Как ранее сообщалось, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермер из деревни Рыпушкалицы, лауреат 2018 года Ираида Шалак была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В настоящее время женщина находится за решеткой, адвокаты готовятся обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Подробнее об этом уголовном деле можно прочитать здесь.