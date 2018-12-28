СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил собственное решение по делу Алиханова, его снова забрали в СИЗО

Сегодня утром Президиум Верховного суда России отменил собственное решение об отмене приговора по делу Девлета Алиханова.

Соответствующее решение Президиум Верховного суда принял сегодня после рассмотрения апелляционной жалобы генпрокуратуры. Мы пока не знаем, по каким основаниям было отменено решение. Постановление адвокаты смогут получить только завтра. Известно, что Президиум заседал в том же составе судей, что и 5 декабря.

Напомним, Европейский суд по правам человека, изучив материалы дела, постановил, что во время следствия и судебного процесса Алиханов содержался под арестом незаконно. Позже Президиум Верховного суда РФ признал незаконными все решения судов по уголовному делу, полностью оправдал Алиханова и признал за ним право на реабилитацию.

Алиханов вышел на свободу 13 декабря 2018 года, проведя за решеткой 3 года и 10 месяцев. Большую часть этого срока его содержали в одиночной камере, что приравнивается к пыткам.

Как сообщила супруга Девлета Алиханова, только что к ним домой приехали судебные приставы и забрали его в СИЗО на Герцена.

"Всю улицу перекрыли", - рассказала она.