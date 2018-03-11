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Новости. Происшествия
12:45, 11 Марта 2018

СРОЧНО: Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии

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Серьезная авария произошла утром 11 марта в Олонецком районе Карелии, один водитель погиб, второй получил травмы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 11 марта в 09:50 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение легкового и грузового автомобилей) по адресу: Олонецкий район, 272 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".

По информации из дежурной части МЧС, в Олонецком районе столкнулись фура и BMW Х5. В результате аварии водитель иномарки погиб, водитель фуры получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, полученным в ГИБДД, водитель автомобиля BMW Х5, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, при прохождении правого поворота допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "DAF" с полуприцепом. В результате аварии водитель BMW, мужчина 1956 г.р., от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель грузового автомобиля, 1976 г.р., получил травмы и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Комментарии

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goo
2018-03-11 14:15:21
Альтернатив разделительному отбойнику, на Коле нет.
sherhan2
2018-03-11 13:44:10
Кроме включения собственных мозгов и чуства самосохранения ничего не поможет.Расслабились.Там КАСКО поможет,тут электроника выручит.Ваш ангел-хранитель может и не успеть за вами.
Стас
2018-03-11 13:27:32
Опять смертельный случай!!! За неделю,на дорогах Карелии, 5-7 человек уходят на Тот Свет! Кошмар....и ничего не делается....
ulrich
2018-03-11 13:56:43
Стас,
м.б. водителями таких bmw с себя начинать что-то делать, или к каждому приставить полицейского? во втором случае вы укажите, наверное, на ментовской беспредел.
Гость
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