СРОЧНО: Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии

Серьезная авария произошла утром 11 марта в Олонецком районе Карелии, один водитель погиб, второй получил травмы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 11 марта в 09:50 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение легкового и грузового автомобилей) по адресу: Олонецкий район, 272 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".

По информации из дежурной части МЧС, в Олонецком районе столкнулись фура и BMW Х5. В результате аварии водитель иномарки погиб, водитель фуры получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, полученным в ГИБДД, водитель автомобиля BMW Х5, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, при прохождении правого поворота допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "DAF" с полуприцепом. В результате аварии водитель BMW, мужчина 1956 г.р., от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель грузового автомобиля, 1976 г.р., получил травмы и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.