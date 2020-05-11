Срок сдачи Музея Карельского фронта перенесли на 1 августа

Реконструкция музея, открытие которого в Беломорске планировалось в рамках ФЦП развития Карелии 7 мая, затянется еще на несколько месяцев.

Подрядчик продолжает вести работы по реконструкции здания для Музея Карельского фронта в Беломорске. Новый срок ввода в экспликацию объекта федеральной целевой программы к 100-летию республики - 1 августа.

"Дата торжественного открытия музея будет определена позже и приурочена к значимой дате в истории Карелии", - сообщили "Столице на Онего" в Министерстве культуры республики.

Напомним, Музей откроется в здании бывшего штаба Карельского фронта. Ранее это историческое здание долгое время пустовало и было в аварийном состоянии. Строительные работы на объекте начались в октябре прошлого года. Открытие музея планировалось 7 мая, в преддверии 75-летнего юбилея Победы.

В коллекцию Музея Карельского фронта войдут экспонаты Национального музея, находки поисковиков.