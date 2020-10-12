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Срок внесения в парламент Карелии проекта республиканского бюджета на 2021 год сдвинут на ноябрь

Новости. Политика
13:03, 13 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Глава республики изменил программу своих законодательных инициатив на второе полугодие.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в собственную программу законодательных инициатив на июль-декабрь текущего года. Согласно губернаторскому распоряжению, срок внесения в республиканский парламент проекта регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов оказался сдвинут с октября на ноябрь.

Перенос срока затронул и другой законопроект – поправок в карельский закон о межбюджетных отношениях. Его планировалось внести в Законодательное собрание Карелии в октябре, но теперь он поступит на рассмотрение депутатского корпуса только в декабре.

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