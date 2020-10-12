Срок внесения в парламент Карелии проекта республиканского бюджета на 2021 год сдвинут на ноябрь

Глава республики изменил программу своих законодательных инициатив на второе полугодие.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в собственную программу законодательных инициатив на июль-декабрь текущего года. Согласно губернаторскому распоряжению, срок внесения в республиканский парламент проекта регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов оказался сдвинут с октября на ноябрь.

Перенос срока затронул и другой законопроект – поправок в карельский закон о межбюджетных отношениях. Его планировалось внести в Законодательное собрание Карелии в октябре, но теперь он поступит на рассмотрение депутатского корпуса только в декабре.