Стадион «Юность» в Петрозаводске обещают открыть после реконструкции осенью

Глава Карелии проверил, как идут работы на городском стадионе «Юность».

В минувшую среду, 18 августа, глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел ход работ на городском стадионе «Юность». Спортивный объект планируется вновь открыть для посещения и тренировок осенью 2021 года, сообщили в правительстве республики.

На стадионе «Юность» производится укладка искусственного газона для футбольного поля и искусственного покрытия для легкоатлетических дорожек. На стометровой дистанции планируют обустроить шесть беговых дорожек, четыре – на протяжении полного круга. Покрытие и газон были приобретены в конце 2020 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

На сегодняшний день на объекте демонтировано старое покрытие футбольного поля, легкоатлетических дорожек, асфальтового покрытия, произведена установка ограждения по периметру спортивного объекта.

Как отметили в правительстве Карелии, в 2020 году все спортивные учреждения смогли улучшить материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Демография». Было приобретено спортивное оборудование, тренажеры, спортивная экипировка, карельские спортсмены выезжали на тренировочные мероприятия и соревнования всероссийского и международного уровней. В бассейне «Н2О» полностью укомплектован зал сухого плавания.

«Наша задача – увеличивать количество спортивных объектов, чтобы развивать массовый спорт. Карелии действительно не хватает инфраструктуры по различным видам спорта – в том числе по легкой атлетике, единоборствам, гимнастике. Можно использовать возможности школ для тренировочного процесса. Так, новая школа №55 на Древлянке включает в себя пять спортивных залов. Но будем и прорабатывать варианты строительства новых спорткомплексов, среди которых и Центр тхэквондо. Уже рассматриваем варианты по земельным участкам. Решать эти задачи, в том числе в районах республики, мы продолжим в рамках нацпроекта «Демография». Важно, чтобы юношеские и детские секции были в шаговой доступности от дома», - прокомментировал Артур Парфенчиков.