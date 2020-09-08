Стадион "Юность" в Петрозаводске обновят

Спортивный объект за счет проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", сообщили в Минспорта Карелии.

В понедельник, 7 сентября, на стадионе "Юность" в Петрозаводске прошло совещание руководителей министерства спорта, Алексея Ермашова и Антона Чивина, с директором спортивной школы №7 Денисом Семеновым.

В рамках федерального проекта на стадионе будет обновлено футбольное поле, а также легкоатлетические дорожки. Поле и покрытие для легкоатлетических дорожек будут поставлены в Петрозаводск к концу 2020 года, а весной 2021 года будет производиться их укладка.

Кроме того, планируется привести территорию спортивного объекта в соответствии с нормами постановления правительства РФ "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".