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Стадион "Юность" в Петрозаводске обновят

Новости. Спорт
18:20, 08 Сентября 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Спортивный объект за счет проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", сообщили в Минспорта Карелии.

В понедельник, 7 сентября, на стадионе "Юность" в Петрозаводске прошло совещание руководителей министерства спорта, Алексея Ермашова и Антона Чивина, с директором спортивной школы №7 Денисом Семеновым. 

В рамках федерального проекта на стадионе будет обновлено футбольное поле, а также легкоатлетические дорожки. Поле и покрытие для легкоатлетических дорожек будут поставлены в Петрозаводск к концу 2020 года, а весной 2021 года будет производиться их укладка. 

Кроме того, планируется привести территорию спортивного объекта в соответствии с нормами постановления правительства РФ "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".

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Комментарии

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Os
2020-09-08 19:51:15
Поле стадиона все равно видно со стороны Карла Маркса, если только со стороны проспекта забор поставить, как раньше.
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