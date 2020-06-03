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Стал известен масштаб долгов погрузившегося в кризис завода "Карелия ДСП"

Новости. Экономика
14:35, 04 Июня 2020
фото: сайт Segezha Group
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Власти региона рассказали о ситуации на предприятии "Карелия ДСП", которое за минувшие три года успело сгореть в пожаре, сменить собственника и вновь оказаться на грани закрытия.

Завод по производству древесно-стружечных плит "Карелия ДСП" остановил свою деятельность и обесточен. Об этом сообщил Минэк региона в ответе на запрос "Вестей Карелии". Предприятие отключено от электричества за долги перед энергетиками, которые достигли 25 млн рублей.

"Производственная деятельность на предприятии остановлена по причине отключения электричества из-за наличия задолженности перед энергоснабжающей организацией (порядка 25 млн руб.)", - говорится в заявлении министерства.

Также ранее сообщалось о том, что менеджмент завода накопил долги по зарплате. Сумма указанных долгов составляла более трех миллионов рублей по данным на 28 мая, сообщили в министерстве. 

"По состоянию на 28.05.2020 г. задолженность АО «Карелия ДСП» перед 310 работниками по заработной плате за апрель и отпускные за май составляет 3126, 66 тыс. рублей. Заработная плата за май не начислена", - указано в ответе Минэка республики.

При этом в министерстве добавили, что на сегодняшний день завод закрыл задолженность по зарплате по апрель. Об этом же "Вестям Карелии" сообщил коммерческий директор предприятия Николай Богатырев. Он пояснил, что на данный момент завод рассчитался с долгами перед работниками, но невыплаченными остались компенсации по ряду увольнениий сотрудников.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-06-04 15:17:56
В Мурманске ж/д мост, в Норильске нефть, в Карелии завод. Ну, просто прорыв за прорывом!
кир
2020-06-04 16:46:57
User, только извращенец в бедах других кайф находит. :)
Гость
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