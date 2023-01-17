Стал известен процент россиян, успешно получающих шенгенские визы

Исследование показало, сколько россиян из числа обратившихся за шенгенской визой получают положительный ответ.

Даже после изменения визовой политики европейских стран российские туристы продолжают успешно получать шенгенские визы в 92,3 процента случаев. Такая статистика раскрывается в исследовании онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Aviasales, о чем пишет Лента.ру.

Отмечается, что доля поездок в европейские страны среди россиян с марта по декабрь 2022 года составила 5,5 процента от всех зарубежных бронирований. В 2022 году лишь 14 процентов путешественников подали документы на получение шенгенской визы, ее выдачу одобрили в 9 из 10 случаев. При этом 43,3 процента выданных туристических шенгенских виз имели полугодовой срок действия.

Самым популярным направлением для путешествий в шенгенскую зону стала Италия — отправиться в эту страну в среднем с пересадкой обойдется в 75,5 тысячи рублей туда-обратно. Также в списке любимых направлений россиян оказались Франция (66,2 тысячи рублей), Германия (64,3 тысячи), Испания (86,2 тысячи) и Греция (61,2 тысячи).

В Aviasales напомнили, что сложнее всего получить визу в Германию — в этом случае, помимо стандартных документов для шенгена, заявителям потребуются медицинская страховка в аккредитованной в Евросоюзе компании и выписка с иностранного счета. Кроме того, именно консульство этой страны чаще всего отказывает россиянам. Самым лояльным государством шенгенской зоны названа Франция.

Большинство путешественников (39,3 процента респондентов) подает документы на визу за один-два месяца до поездки. 35,7 процента опрошенных подали на шенген меньше, чем за месяц, а еще 25 процентов участников опроса — за три месяца и более.