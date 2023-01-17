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Стал известен процент россиян, успешно получающих шенгенские визы

Новости. Общество
22:00, 17 Февраля 2023
фото: © ТАСС

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Исследование показало, сколько россиян из числа обратившихся за шенгенской визой получают положительный ответ.

Даже после изменения визовой политики европейских стран российские туристы продолжают успешно получать шенгенские визы в 92,3 процента случаев. Такая статистика раскрывается в исследовании онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Aviasales, о чем пишет Лента.ру.

Отмечается, что доля поездок в европейские страны среди россиян с марта по декабрь 2022 года составила 5,5 процента от всех зарубежных бронирований. В 2022 году лишь 14 процентов путешественников подали документы на получение шенгенской визы, ее выдачу одобрили в 9 из 10 случаев. При этом 43,3 процента выданных туристических шенгенских виз имели полугодовой срок действия.

Самым популярным направлением для путешествий в шенгенскую зону стала Италия — отправиться в эту страну в среднем с пересадкой обойдется в 75,5 тысячи рублей туда-обратно. Также в списке любимых направлений россиян оказались Франция (66,2 тысячи рублей), Германия (64,3 тысячи), Испания (86,2 тысячи) и Греция (61,2 тысячи).

В Aviasales напомнили, что сложнее всего получить визу в Германию — в этом случае, помимо стандартных документов для шенгена, заявителям потребуются медицинская страховка в аккредитованной в Евросоюзе компании и выписка с иностранного счета. Кроме того, именно консульство этой страны чаще всего отказывает россиянам. Самым лояльным государством шенгенской зоны названа Франция.

Большинство путешественников (39,3 процента респондентов) подает документы на визу за один-два месяца до поездки. 35,7 процента опрошенных подали на шенген меньше, чем за месяц, а еще 25 процентов участников опроса — за три месяца и более.

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