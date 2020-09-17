Стал известен уровень внедрения инноваций в различных отраслях экономики Карелии

Наиболее высокой инновационной активностью среди отраслей экономики Карелии характеризуется производство машин и оборудования.

В этой сфере инновационные технологии используют около 67% предприятий.

Такой вывод следует из данных Карелиястата об уровне инновационной активности организаций республики за 2019 год.

Кроме производства машин и оборудования в число лидеров вошли научные исследования и разработки. Инновации в этой области применяют 50% организаций.

На третьем месте - деятельность по уходу за определенными категориями граждан с обеспечением их проживания. В этой сфере показатель инновационной активности составил 38,1%.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".