Стала известна программа празднования 80-летния освобождения Карелии от захватчиков

Глава администрации Петрозаводска опубликовала программу, которой город отметит 80-летие освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков.

В администрации Петрозаводска напомнили о том, что завтра, 30 сентября, республика будет отмечать 80-летие освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков.

Торжественные мероприятия пройдут и в Петрозаводске.

«В 11.00 состоится торжественное возложение цветов к мемориальным комплексам „Аллея памяти и славы“ и „Вечный огонь“, а также к стеле „Город воинской славы“. В 12.00 Петрозаводск присоединится к общереспубликанской минуте молчания. В 13.00 в Вузовском сквере откроют памятную табличку на месте расположения концентрационного лагеря № 3», — написали в паблике администрации.

Также мероприятия пройдут в школах, учреждениях дополнительного образования, культурно-досуговых центрах и муниципальных библиотеках. Подробную программу опубликовала на своей странице в соцсети глава администрации города Инна Колыхматова.