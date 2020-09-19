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Стала известна цена на лекарство от коронавируса, которое начнут продавать в аптеках

Новости. Общество
19:20, 20 Сентября 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/TACC
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Российское лекарство от коронавирусной инфекции "Арепливир" появится в аптеках уже 21 сентября.

Пачку российского лекарства от COVID-19 "Арепливир" можно будет приобрести в аптеках за 12 320 рублей, рассказал гендиректор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев. Об этом сообщают "Известия".

В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Младенцев указал, что розничная цена препарата должна быть аналогично цене по госпоставкам, пишет ТАСС.

Предполагается, что "Арепливир" появится в аптеках уже 21 сентября. Отпускаться лекарство будет по рецепту врача. Принимать его рекомендовано в течение 24 часов после появления признаков заражения коронавирусом.

Исследования побочных действий при приеме не выявили.

Компания "Промомед" рассчитывает, что в скором времени можно будет и экспортировать лекарство. Переговоры ведутся со странами СНГ, Латинской Америки и Африки.

Накануне Минздрав разрешил амбулаторное применение двух российский препаратов от коронавируса с непатентованным названием "фавипиравир". Всего ведомство рекомендовало применять для лечения и профилактики COVID-19 шесть препаратов, среди которых "Фавипиравир", "Гидроксихлорохин", препараты интерферона-альфа, а также "Ремдесивир", "Умифеновир".

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Комментарии

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nae
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