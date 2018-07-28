Стали известны имена богатейших российских звезд

Журнал Forbes опубликовал ежегодный "Рейтинг главных российских знаменитостей".

Список выстроен с учетом трех критериев: упоминания в СМИ, поисковые запросы и, главное — доходы. Этот рейтинг по праву можно назвать рейтингом богатейших российских звезд, сообщает сайт 7Дней.ru.

Первое место, как и в прошлом списке, занял 32-летний Александр Овечкин. Знаменитый хоккеист заработал $14,5 миллионов. Александр и его команда "Вашингтон Кэпиталз" стали обладателями Кубка Стэнли, а сам Овечкин признан лучшим хоккеистом года.

Сергей Шнуров оказался на втором месте рейтинга. В прошлом году он не вошел даже в десятку самых богатых звезд, а в этом заработал чуть меньше Овечкина — $13,9 миллионов.

На третьем и четвертом месте — Филипп Киркоров и Григорий Лепс, а замыкает пятерку шоумен Иван Ургант.

Самой богатой женщиной российского шоу-бизнеса стала Ольга Бузова — она заработала $3,9 миллиона и заняла шестую строчку рейтинга. Такой же впечатляющий рывок, как и у Шнурова, — год назад она занимала 14 место.