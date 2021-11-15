Стали известны подробности смертельного ДТП с фурой в Карелии

Госавтоинспекция Карелии сообщила обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Кондопожском районе.

Сегодня в районе села Янишполе в Кондопожском районе произошла автомобильная катастрофа, в которой погибли мужчина и женщина 1945 и 1946 годов рождения.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, автомобиль «Chevrolet Niva» выезжал со стороны Янишполя на главную дорогу. Затем машина столкнулась с фурой, которая двигалась по главной дороге.

Мужчина и женщина, находившиеся в машине «Chevrolet Niva», погибли. Водитель фуры не пострадал.