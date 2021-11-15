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Стали известны подробности смертельного ДТП с фурой в Карелии

Новости. Происшествия
13:53, 02 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Госавтоинспекция Карелии сообщила обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Кондопожском районе.

Сегодня в районе села Янишполе в Кондопожском районе произошла автомобильная катастрофа, в которой погибли мужчина и женщина 1945 и 1946 годов рождения.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, автомобиль «Chevrolet Niva» выезжал со стороны Янишполя на главную дорогу. Затем машина столкнулась с фурой, которая двигалась по главной дороге.

Мужчина и женщина, находившиеся в машине «Chevrolet Niva», погибли. Водитель фуры не пострадал.

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