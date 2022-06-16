Стали известны подробности страшной смерти рабочего на ферме в Карелии

Госинспекция труда в Карелии провела расследование и выяснила детали произошедшего на ферме в Олонецком районе республики.

Государственная инспекция труда в Республике Карелия сообщила о проведенном расследовании несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего в ООО «Совхоз Аграрный» с подсобным рабочим.

Выяснилось, что 3 мая 2022 года рабочий, выполняя задание, вошел в помещение с редуктором системы навозоудаления, не отключив транспортер. Из-за отсутствия ограждения передаточных механизмов редуктора работник упал в приямок и был защемлен между неподвижными и движущимися деталями механизма.

В результате подсобный рабочий получил травмы, от которых скончался на месте.

Установив причины и обстоятельства трагедии, Госинспекция труда выдала предписание на устранение нарушений. Кроме того, материалы исследования будут направлены в прокуратуру. В отношении виновных может быть возбуждено уголовное дело.

Также решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.