Стали известны подробности страшной смерти рабочего на ферме в Карелии

Госинспекция труда в Карелии провела расследование и выяснила детали произошедшего на ферме в Олонецком районе республики.
Государственная инспекция труда в Республике Карелия сообщила о проведенном расследовании несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего в ООО «Совхоз Аграрный» с подсобным рабочим.
Выяснилось, что 3 мая 2022 года рабочий, выполняя задание, вошел в помещение с редуктором системы навозоудаления, не отключив транспортер. Из-за отсутствия ограждения передаточных механизмов редуктора работник упал в приямок и был защемлен между неподвижными и движущимися деталями механизма.
В результате подсобный рабочий получил травмы, от которых скончался на месте.
Установив причины и обстоятельства трагедии, Госинспекция труда выдала предписание на устранение нарушений. Кроме того, материалы исследования будут направлены в прокуратуру. В отношении виновных может быть возбуждено уголовное дело.
Также решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
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