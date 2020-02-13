Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус

Коронавивирусную инфекцию у китайского студента Петрозаводской консерватории, который две недели провел в изоляторе Республиканской инфекционной больницы, не обнаружили.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр здравоохранения Михаил Охлопков.

"В Республику Карелия поступили результаты исследований на наличие коронавируса у студента Петрозаводской консерватории, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на эту опасную инфекцию. По результатам исследования, проведенного в Центре гигиены и эпидемиологии города Санкт-Петербурга, коронавирус не обнаружен", - пишет министр.

Студента Петрозаводской консерватории сегодня планируют выписать.

"Длительность в верификации диагноза была связана с необходимостью двукратной верификации материала через определенные промежутки времени", - уточнил Михаил Охлопков.

Напомним, молодой человек, вернувшийся из Китая Петрозаводск, был госпитализирован 1 февраля. У студента была зафиксирована температура 37,3. Другие признаки заболевания отсутствовали. В это день материалы для исследования были направлены в Санкт-Петербург и в Москву, но результаты анализов ждали 14 дней.