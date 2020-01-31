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СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса

Новости. Общество
13:19, 01 Февраля 2020
фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Студент петрозаводской консерватории доставлен в Республиканскую инфекционную больницу с признаками коронавирусной инфекции.

По сообщению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, у больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет.

"Госпитализацию осуществила бригада скорой медицинской помощи БСМП, которая четко сработала в соответствии со всеми правилами оказания медицинской помощи и транспортировки больных с подозрением на новый тип коронавирусной инфекции", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" министр.

Сейчас пациент находится в изоляторе. Его состояние стабильное. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции. Материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву. Завтра вечером результаты должны быть готовы. Экспресс-тестов для диагностики этой инфекции не существует, сообщил Охлопков.

Остальные студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков.

Ранее в Минздраве сообщили, что Республиканскую инфекционную больницу готовят для приема граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Напомним, студенты из Китая проходят обучение в петрозаводской консерватории и ПетрГУ. По данным МВД Карелии, в 2019 году в нашей республике встали на миграционный учет более 1200 граждан Китая, 625 из них приехали учиться, 291 человек – это туристы, а остальные совершили поездки в основном с целью бизнеса.

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Комментарии

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кир
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Учения. Хватит жути нагонять, а то отец Константин на вас епитимью наложит.
Гость
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