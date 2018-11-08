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Новости. Общество
18:20, 08 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Стали известны улицы Петрозаводска, где больше всего парковщиков-нарушителей

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Заместитель гендиректора компании "ТехРент" назвал улицы, которые труднее всего убирать из-за парковщиков-нарушителей.

- Парковщики-нарушители – это самая большая для нас проблема, - признался заместитель гендиректора ООО "ТехРент" Михаил Полыванчук. – Я иногда сам подъезжаю, уговариваю. Некоторые даже с места не двигаются, особенно молодые мальчишки-таксисты, которые, наверное, из районов приезжают подрабатывать. А когда наша машина пойдет, их снегом и грязью закидает, начинают звонить и жаловаться.

Чтобы убрать машины, мы должны за месяц предупредить, знаки выставить. Но их соблюдают где-то 30 процентов водителей, остальные стоят. Приезжают эвакуаторы, грузят, увозят… Но это проблему не решает.

Особенно остро стоит этот вопрос на улице Сортавальской, Березовой аллее и Октябрьском проспекте. Мы на эти улицы ЗИЛы ставим, так как другая техника там просто не пройдет. Грейдер поставить – снесет все. А если грейдер пройдет, то вал льда, который он тащит, заденет машины. Потом на иски попадем от автовладельцев.

Также в интервью с Михаилом Полыванчуком мы попросили разъяснить ситуацию, которую часто наблюдаем в городе, когда грейдеры скребут отвалами по асфальту, тем самым повреждая дорожное полотно.

Можно ли выполнить уборку у поребриков другим способом, узнайте здесь.

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Комментарии

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Жорж
2018-11-08 18:55:25
Уважаемые товарищи из администрации , ГИБДД , Техрента . наведите порядок на улице Балтийской , вся дорога забита припаркованным транспортом с двух сторон, работниками Кадетского училища и грузовых спец.машин строителей небоскрёба. Дорога сильно заужена сейчас , а зимой будет не проехать . В выходные дни тут просто колабс . Поставьте знаки . Спасибо .
Karjalan
2018-11-08 18:34:09
Товарищи с Техрента, убирайте территорию в дни в которые на данном участке запрещена парковка и все будет хорошо.
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