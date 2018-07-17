Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
20:40, 17 Июля 2018
фото: kremlin.ru

Стало известно, что подарили друг другу Трамп и Путин на встрече в Финляндии

По теме

Дмитрий Медведев собирается в Петрозаводск
17.07.18 12:53
"Парадокс заключается в том, что Путину нечего предложить Соединенным Штатам"
17.07.18 12:34
Власти назвали "чистой случайностью" то, что одобрение пенсионной реформы по времени совпало с ЧМ-2018
17.07.18 09:17
Все новости
Загрузка...

Обмен подарками между лидерами двух государств оказался выдержанным в спортивной тематике.

Дональд Трамп преподнёс в подарок Владимиру Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за команду Washington Capitals, и шайбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Именно этот клуб выиграл в текущем сезоне Кубок Стэнли, пишет life.

Путин в свою очередь подарил американскому коллеге официальный мяч чемпионата мира по футболу, проведённого в России. Трамп поблагодарил Путина, сказав, что мяч передаст своему младшему сыну, и кинул его жене Меланье Трамп.

По теме

Дмитрий Медведев собирается в Петрозаводск
17.07.18 12:53
"Парадокс заключается в том, что Путину нечего предложить Соединенным Штатам"
17.07.18 12:34
Власти назвали "чистой случайностью" то, что одобрение пенсионной реформы по времени совпало с ЧМ-2018
17.07.18 09:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

Аналитика

Сегодня 11:57
Политкухня
"Никому нельзя верить" 4
Владимир Путин и Дональд Трамп провели в Хельсинки первые полноформатные переговоры.
Вот ведь зараза
Сегодня 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 3
12.07.2018 11:14
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 10
09.07.2018 13:36
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»