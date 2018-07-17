Стало известно, что подарили друг другу Трамп и Путин на встрече в Финляндии

Обмен подарками между лидерами двух государств оказался выдержанным в спортивной тематике.

Дональд Трамп преподнёс в подарок Владимиру Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за команду Washington Capitals, и шайбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Именно этот клуб выиграл в текущем сезоне Кубок Стэнли, пишет life.

Путин в свою очередь подарил американскому коллеге официальный мяч чемпионата мира по футболу, проведённого в России. Трамп поблагодарил Путина, сказав, что мяч передаст своему младшему сыну, и кинул его жене Меланье Трамп.