Стало известно, где в Карелии запрещено открывать новые рыбоводные хозяйства

Открытие новых рыбоводных хозяйств на побережье Ладожского озера в Сортавальском районе Карелии невозможно в связи с созданием национального парка "Ладожские шхеры".

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике заместитель министра экономического развития Карелии Виктория Игашева.

Она рассказала депутатам о проекте «карты» социально-экономического развития Приладожья, в том числе, Сортавальского района. Ранее создание рыбоводных хозяйств в различных районах Карелии вызывало протесты населения. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".