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Стало известно, где в Петрозаводске деревья срубят и где посадят

Новости. Общество
08:20, 13 Октября 2022
фото: администрация Петрозаводска

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В разных районах города подрядчики восстанавливают газоны, сносят аварийные деревья и высаживают молодые растения, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице продолжаются работы по озеленению. Декоративные деревья и кустарники высаживают Городской комбинат благоустройства и ИП «Кулакова А.И.». Также подрядчики восстанавливают газоны. Сейчас сотрудники комбината выполняют эти работы на Среднеголиковской аллее вдоль проспекта Александра Невского. На общественной территории подрядчик выравнивает и восстанавливает почвенный слой. После обновления газоны вдоль проспекта украсят 60 лип.

В администрации напомнили, что ранее в Петрозаводске более сотни хвойных и лиственных растений в составе ландшафтной композиции высадили на улице Ровио, три десятка берёз на аллее Комсомольцев вдоль Ленинградской улицы. На следующей неделе планируется приступить к работам в сквере Аквамарин на набережной Варкауса. Там высадят сотню сортовых сиреней разных цветов и около трёх десятков миндалей и сакур. Выполнить работы подрядчикам предстоит до конца октября. Озеленение проводят на средства субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие города.

В рамках муниципального контракта продолжается в Петрозаводске и снос аварийных деревьев. Так, 12 октября три опасных тополя удаляют в Нобельском сквере. Подрядчиком выступает ИП Самарина Е.С. По обращениям граждан работы уже провели на улицах Маршала Мерецкова (у дома № 4), Балтийской (у дома № 25), Советской (у дома № 7), Дзержинского (возле гимназии № 17), Андропова, Зелёной, Заводской, Московской (у дома № 6), Краснодонцев, Ведлозерской (у дома 22А), на проспектах Ленина (у дома № 33) и Октябрьском (у домов №13 и № 37), в парках Ямка, Лес Победы, Патриот, Петровский Родник, на Онежской набережной и других общественных территориях.

В рамках действующего контракта до конца осени подрядчик удалит в городе около сотни аварийных и упавших деревьев, отфрезерует пни и уберет порубочные остатки.

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