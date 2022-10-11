Контейнер для смертельно опасных отходов установили на выезде из Петрозаводска

Специальный контейнер для утилизации ртутных градусников и ламп появился на Вытегорском шоссе, сообщил в соцсети глава Петрозаводска.

В столице Карелии установили специальный контейнер для сбора ртутных отходов — градусников и ламп. Ёмкость появилась на территории МУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.



По его словам, организовывать сбор опасных отходов должны управляющие компании, но они не всегда с этим справляются, поэтому в мэрии решили помочь.

Пункт приема будет работать каждый последний четверг месяца с 12.00 до 19.00. Ближайший день, когда горожане смогут сдать опасные для экологии отходы, — 27 октября.



Это касается только жителей Петрозаводска. Юридические лица и управляющие организации по-прежнему обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию.