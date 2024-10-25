Стало известно, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате

Об этом петрозаводчанам рассказал юрист SuperJob.

Каждый год 4 ноября в России отмечают День народного единства. В соответствии с Трудовым кодексом РФ это нерабочий праздничный день для большинства работников. Как он отразится на зарплате горожан, рассказывает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

В этом году 4 ноября выпадает на понедельник. Для сотрудников пятидневной рабочей недели день будет нерабочим.

Если же человек работает по сменному графику и рабочий день выпадает на 4 ноября, ему придется выйти на работу, но он получит повышенную оплату или дополнительный день отдыха (по желанию). Для сотрудников, которые работают по договору ГПХ, гарантии, установленные трудовым законодательством, не применяются. Такие люди могут работать и в праздничные дни без каких-либо доплат или выходных.

Помимо дополнительного выходного дня в ноябре 2024 года есть еще одна особенность: рабочая суббота 2 ноября. В соответствии с Постановлением Правительства выходной день с субботы 2 ноября был перенесен на 30 апреля, но поскольку 30 апреля — предпраздничный день, продолжительность работы 2 ноября сократится на час. Таким образом, из-за рабочей субботы фактически в ноябре не будет дополнительных выходных.

Наличие в месяце нерабочего дня не повлияет на размер заработной платы тех, кто получает оклад. У работников на сдельной системе оплаты труда или у тех, чья работа оплачивается по часам, ситуация немного другая. Заработная плата таких людей зависит от времени выполнения работы или от ее результата. Для таких сотрудников статья 112 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантию: если люди, которые не получают фиксированный оклад, не работают в праздничные дни (в данном случае 4 ноября), работодатель должен выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель. Если же сотрудник будет работать в выходной день 4 ноября — он оплачивается в двойном размере.

Ноябрь можно рассматривать для использования отпуска без особых потерь в доходе, поскольку общее количество рабочих дней в ноябре будет таким же, как и в другие месяцы года. По сравнению с отдельными месяцами 2024 года, ноябрь будет даже выгоднее для отпуска. Напоминаю, что разная стоимость рабочего дня в разные месяцы календарного года может влиять на выбор времени отпуска. Здесь действует простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск (поскольку стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку).